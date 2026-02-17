Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты

На днях мир кардиологии буквально всколыхнуло совместное заявление. Сразу четыре крупнейших мировых организации — Американский колледж кардиологии, Американская кардиологическая ассоциация, Европейское общество кардиологов и Всемирная федерация сердца — призвали к решительным действиям. Речь идет о борьбе с факторами окружающей среды, которые провоцируют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Мы привыкли считать, что главные враги нашего сердца — это курение, высокое давление, лишний вес, повышенный холестерин и сахар. Но, как оказалось, это далеко не полный список. По данным экспертов, нездоровая экология становится причиной как минимум каждой пятой из 20 миллионов смертей от инфарктов и инсультов в мире ежегодно.
Что именно нас убивает, кроме вредных привычек?
В список экологических рисков врачи включили не только очевидное загрязнение воздуха. Опасность представляют также:
- Высокий уровень шума;
- Постоянное воздействие искусственного света в ночное время;
- Сбои циркадных ритмов (наших "внутренних часов");
- Экстремальная жара и холод.
Самой большой проблемой остается загрязнение воздуха. Мельчайшие вредные частицы провоцируют воспаление в легких, которое со временем становится системным и начинает разрушать сосуды по всему организму.
"Не учите меня жить": почему Мясников отреагировал скептически
Несмотря на серьезность заявления, доктор Александр Мясников в своем телеграм-канале отнесся к нему с определенным раздражением. По его словам, кардиологи заявляют, что "бездействовать больше нельзя", но не предлагают конкретных шагов.
Врач сравнил эти призывы с известной фразой из фильма: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!". Он считает, что одними лозунгами проблему глобального масштаба не решить.
Мы так и будем платить здоровьем
Доктор Мясников высказал довольно категоричное мнение: в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.
"Реальность такова, что мы так и будем платить здоровьем за ту модель существования, которая сложилась", — пишет он.
По его мнению, пока глобальные экономические и политические процессы идут своим чередом, рассчитывать на резкое улучшение экологии не приходится. А значит, и число "экологических" инфарктов и инсультов не уменьшится.
Что же делать обычному человеку?
Вывод доктора Мясникова прост: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Раз мы не можем повлиять на глобальные процессы, нужно сосредоточиться на том, что нам под силу. А именно — на борьбе с индивидуальными факторами риска.
Он призывает не забывать про классические правила здоровья: следить за питанием и весом, контролировать давление и холестерин, больше двигаться и отказаться от курения. Заканчивает свою мысль врач известным принципом: "Делай, что должен, и будь, что будет!".