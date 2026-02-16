Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование

Более 30% россиян испытывают страх перед покупкой квартир в новостройках. Об этом стало известно благодаря недавнему исследованию, проведенному девелоперской компанией Ortiga Development.

Данный факт подчеркивает важные аспекты, связанные с рынком недвижимости и психологией потребителей. Результаты опроса показывают, что страхи россиян, связанные с новостройками, имеют под собой серьезные основания.

Основным беспокойством для 38% респондентов стали высокие ипотечные платежи. Многие потенциальные покупатели боятся взять на себя финансовые обязательства, которые могут оказаться непосильными. Важно отметить, что несмотря на долгосрочные ипотеки, которые могут длиться от 20 до 30 лет, большинство заемщиков выплачивают свои кредиты значительно быстрее — в среднем за 6-7 лет.

Директор департамента продаж Ortiga Development Константин Самеди пояснил, что оформление ипотеки на максимальный срок позволяет снизить ежемесячные платежи, делая их более комфортными для семейного бюджета. При этом, в случае роста доходов, у заемщиков есть возможность погашать кредит досрочно, что также может снизить общий финансовый стресс.

Следующим по значимости страхом стало беспокойство о потенциальных шумных и проблемных соседях — этот аспект волнует 27,6% опрошенных. Проблемы с соседями могут существенно повлиять на качество жизни, и это вызывает у россиян законные опасения.

Для снижения тревожности многие участники опроса отметили несколько факторов. Так, аккредитация новостройки крупным банком могла бы успокоить 41,5% респондентов.

Экспертность и узнаваемость застройщика также играют важную роль: 30,5% опрошенных готовы доверять компаниям с хорошей репутацией. Наличие уже сданных объектов в портфеле застройщика могло бы успокоить 16% респондентов, а 12% отметили важность введенных в эксплуатацию проектов.