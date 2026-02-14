Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели

Ольга Серябкина всполошила поклонников своим новым образом.

На днях известная российская певица и бывшая солистка популярной группы "Серебро" поделилась в своих социальных сетях свежими фотографиями, где продемонстрировала волосы нового цвета — блонда.

Этот смелый шаг стал настоящим сюрпризом для не узнавших ее фанатов, которые привыкли видеть Ольгу с темными локонами. В одном из своих сторис Ольга позировала перед зеркалом в стильном коричневом корсете асимметричного кроя и черных брюках, что подчеркивало ее фигуру.

Новый цвет волос гармонично сочетался с ее нарядом, создавая эффектный и запоминающийся образ. Певица выбрала нейтральный макияж, который акцентировал внимание на ее чертах лица, придавая ей свежий и ухоженный вид.

Многие подписчики отметили, что новый образ делает ее еще более привлекательной и стильной. Не так давно — в декабре прошлого года — Ольга также делилась своими впечатлениями от бьюти-процедур, показав свое лицо без макияжа после визита к косметологу.

Несмотря на то, что Ольга Серябкина уже давно покинула группу "Серебро", исполнительница продолжает оставаться одной из самых ярких фигур на российской музыкальной сцене. Ее стиль, музыкальные эксперименты и способность удивлять публику делают артистку особенной.