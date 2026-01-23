Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию

Конфликты на борту самолетов, кажется, никогда не потеряют своей актуальности.

Часто они возникают из-за недопонимания между пассажирами и экипажем, особенно когда речь идет о знаменитостях. На этот раз в центре внимания оказалась известная певица Любовь Успенская. Артистка устроила скандал во время своего рейса из Москвы в Омск.

По словам певицы, ее путешествие сразу началось с проблем. Вместе с ней в салоне находился ее домашний питомец, что, как выяснилось, стало причиной конфликта. Стюардесса, согласно рассказу Успенской, сразу же преградила ей путь к креслу, ссылаясь на некоторые нарушения правил перевозки животных.

Певица утверждает, что ей не дали возможности спокойно обсудить ситуацию и занять свое место. Это привело к тому, что напряжение нарастало, и вскоре диалог между ней и бортпроводницей перешел на повышенные тона.

Успенская отметила, что конфликт развивался стремительно. Она чувствовала себя крайне неудобно и не могла понять, почему ее просьбы не были услышаны.

В результате напряженной перепалки экипаж принял решение вызвать полицию. "Слово за слово, и она вызвала полицию", – прокомментировала ситуацию артистка. Певица в конечном итоге решила пересесть на другой рейс, чтобы избежать дальнейших конфликтов.

Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Некоторые поддержали Успенскую, отмечая, что артистка имеет право на комфорт во время полета, особенно когда речь идет о ее питомце. Другие же высказали мнение, что правила существуют для того, чтобы их соблюдали все без исключения.