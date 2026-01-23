Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро

Певица Анна Семенович поделилась новостями о своем женихе Денисе Шреере, который находится в процессе развода с супругой.

Артистка уверена, что этот этап уже близится к завершению.

"Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро", — цитирует артистку StarHit.

Семенович пояснила, что в Германии процесс развода может затянуться на длительное время из-за бюрократических процедур. Она уверена, что как только все формальности будут соблюдены, Шреер получит долгожданный развод.

Напомним, что их отношения стали известны широкой публике в июне 2024 года, когда выяснилось, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Певица объяснила, что ее возлюбленный находится в процессе развода и это не мешает их отношениям.

Любопытно, что первое знакомство Анны и Дениса произошло в караоке-клубе. По словам артистки, Шреер, выросший в Германии, не знал о ее популярности, но был впечатлен ее вокальными способностями и захотел пообщаться. С тех пор между ними завязались романтические отношения, которые привели к совместной жизни и путешествиям.

Семенович часто делится своими мечтами о свадьбе и будущей жизни с Шреером, однако сама она подчеркивает, что не спешит с предложением руки и сердца. "Я верю — всему свое время", — заявила она.