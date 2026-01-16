Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов

В ноябре дочери известного российского артиста Филиппа Киркорова исполнилось 14 лет. Казалось бы, это должно было стать радостным событием.

Однако реакции самой именинницы на подарки и атмосферу праздника вызвали множество вопросов и обсуждений. Алла выглядела крайне безучастной, что привлекло внимание пользователей интернета и журналистов.

Присутствовавший на празднике телеведущий Андрей Малахов попытался объяснить поведение девочки. По его словам, дело не в том, что Алла-Виктория избалована или не ценит подарки, а в том, что она оказалась среди взрослых людей — коллег и друзей своего отца. Малахов отметил, что девочка явно ожидала более молодежной компании, где она могла бы почувствовать себя комфортно и весело провести время с ровесниками.

Среди подарков, которые Алла получила на своем дне рождения, были дорогие вещи от известных брендов: сумка от Saint Barth и термос от Dior, которые вручила продюсер Яна Рудковская. Однако реакция девочки на эти презенты стала предметом насмешек в сети.

Многие комментаторы отметили, что такие подарки не соответствуют интересам и потребностям подростка. Они подшучивали над Рудковской, чей выбор был неуместен.

Андрей Малахов добавил, что атмосфера вечеринки не располагала к радост. "Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечанию дня рождения среди скуфов и взрослых друзей папы", — рассказал он. По его мнению, девочка ждала празднования с друзьями-сверстниками, где могла бы чувствовать себя более естественно и весело.

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, включая Аллу-Викторию и ее младшего брата Мартина-Кристина. Оба ребенка обучались в школе в Объединенных Арабских Эмиратах. В сентябре 2025 года они вернулись в Россию.