Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа

Проверка документов на элитную недвижимость в Подмосковье завершилась вердиктом, который заставит артиста открыть двери своего поместья для посторонних людей.



Филипп Киркоров оказался в центре громкого скандала, связанного с его усадьбой в Красногорске. Министерство экологии Московской области вынесло решение, которое кардинально изменит привычный уклад жизни певца. Согласно информации Mash, ведомство обязало сделать общественным огромный пирс, расположенный на частной территории артиста. Фактически это означает, что Киркорова лишили собственности в пользу народа, так как теперь любой желающий сможет беспрепятственно пользоваться этой зоной отдыха.

Ошибка ценою в целый берег

История началась с проверки документов на пристань внушительных размеров — 235 на 82 метра, которую возвели еще в 2021 году. Выяснилось, что при строительстве был допущен ряд серьезных юридических нарушений. Артист не получил вовремя разрешение от Росимущества на использование участка, а сам объект так и не был введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Но самой курьезной ошибкой стала путаница в географии. В официальном договоре с министерством была указана совершенно иная акватория — река Волга вместо фактически используемой Москвы-реки. Из-за этой неточности постройка оказалась вне правового поля, что дало властям повод требовать открытия доступа к воде. Однако забор, которым артист окружил причал, стал отдельным поводом для разбирательств.

Забор преткновения и общественный доступ

Ранее Росприроднадзор уже направлял Киркорову требование добровольно убрать заграждение, перекрывающее доступ к береговой полосе. Закон четко гласит, что берег реки принадлежит государству, и частные лица не имеют права ограничивать туда проход. Артист на эти предупреждения не отреагировал, что привело ситуацию в зал суда.

Теперь личный пирс, который был частью масштабной закрытой усадьбы, официально признан местом общего пользования. Это решение стало важным прецедентом, ведь право на приватность закончилось там, где начались интересы обычных граждан. В конце января по этому вопросу запланировано финальное судебное заседание, но Киркоров — далеко не единственный представитель шоу-бизнеса, кто теряет недвижимость по решению правосудия.

Судебный конвейер для знаменитостей

Похоже, что для звезд наступила черная полоса в вопросах владения дорогими квадратными метрами. Недавно стало известно, что еще одна легенда сцены лишилась своей недвижимости. Верховный суд поставил точку в деле Ларисы Долиной, которая также пострадала от решения суда.

Певицу официально лишили жилья в московских Хамовниках в пользу новой владелицы Полины Лурье. Теперь Долина обязана не только передать ключи, но и оставить в квартире практически всю мебель, которую она продала вместе с апартаментами под влиянием мошенников.