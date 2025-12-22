Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально

Филипп Киркоров заставил публику не на шутку встревожиться из-за своего вида. На недавнем мероприятии "Бал волшебных сказок", посвященном новогодним праздникам, у зрителей возникло множество вопросов из-за явного гематомы на шее певца.

Кадры с этого события быстро разошлись по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение среди поклонников и журналистов. Король поп-сцены, как всегда, выбрал эффектный наряд для выхода в свет.

Он появился в черных брюках с ремнем от известного бренда и кожаном бомбере, украшенном оригинальными рисунками и надписями. Его стиль не оставил равнодушными ни фанатов, ни светских обозревателей. Однако именно синяк на шее стал главной темой обсуждения.

Во время интервью корреспондент не смог не заметить синяк на шее артиста и спросил о его происхождении. Ответ Киркорова удивил многих: он настойчиво отрицал наличие гематомы, утверждая, что это всего лишь татуировки.

"Какой синяк? Это у меня татуировки. У меня все нормально. Не ищите того, чего нет", — цитирует певца телеграм-канал "Звездач".

Ранее Киркоров рассказал о том, что "отмена" после "голой" вечеринки стала для него уроком, который он успешно усвоил. Различные проблемы, запреты на запись новых альбомов и сложности с костюмам не раз ставили певца под удар. Однако каждое из этих испытаний лишь закалило его характер и укрепило решимость. "Я всегда воспринимал трудности как возможность для роста", — уверенно произнес Киркоров в эфире радио "Комсомольская правда".