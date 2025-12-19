"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни

Алла Пугачева снова напомнила о себе, выпустив новую песню с обманчиво простым названием "Давай просто жить". Но за этой строчкой, похожей на призыв к миру и спокойствию, скрывается такая тоска, что эксперты заговорили о крике отчаяния.



Скучающая без внимания публики Алла Пугачева раз в несколько месяцев подает сигналы из-за рубежа, выпуская новые песни. Последняя, под названием "Давай просто жить", увидела свет 19 декабря. Но вместо ожидаемой легкости и оптимизма, слушатели снова получили порцию фирменной пугачевской тоски.

Это уже не случайность, а система. Два предыдущих трека, выпущенных весной, были посвящены трагическим темам: "Поцелуй войны" и "Мама", где ведется диалог с душой погибшего на войне сына. Теперь — песня-смирение. Что же на самом деле стоит за этим заунывным творчеством?

Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с "Абзацем" объяснил, что это не творческий поиск, а закономерный этап саморазрушения. По его словам, для Пугачевой, как и для многих людей ее возраста, наступило время подведения итогов. Но итоги эти оказались неутешительными.

"Вероятно, она себя чувствует потерянно. Несколькими неосторожными движениями, мыслями и поступками она перечеркнула то, что создавала долгие годы", — заявил психолог.

Это и есть тот самый страшный диагноз. Пугачева, по мнению эксперта, осознала, что своими же руками разрушила собственное наследие. Всю свою жизнь, всю свою карьеру, всю народную любовь. И теперь, в свои 75 лет, она осталась у разбитого корыта.

На фоне этого анализа название новой песни "Давай просто жить" звучит уже не как призыв, а как мольба. Это не про радость бытия, а про усталость от борьбы и последствий своих же решений. Это крик человека, который понял, что уже ничего не изменить, и единственное, что ему остается — это "просто жить" с тем, что он натворил.

И пока в сети ходили слухи, что Пугачева может вернуться к заработкам на частных мероприятиях, реальность оказалась куда прозаичнее. Никаких корпоративов нет. Есть только редкие, полные тоски песни, которые все больше напоминают не творчество, а публичную исповедь женщины, потерявшей всё.