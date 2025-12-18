"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной

Верховный суд России обнародовал полный текст определения по делу Ларисы Долиной. Его сайт перестал работать из-за двух миллионов пользователей, которые одновременно зашли на страницу.

Согласно опубликованным материалам, артистка продала свою квартиру в состоянии психического расстройства, что поставило под сомнение законность данной сделки. Эксперты пришли к выводу, что во время продажи квартиры у Ларисы Долиной развилось расстройство приспособительных реакций. Это состояние привело к тому, что она не могла адекватно воспринимать окружающую реальность и действия людей, убеждавших ее избавиться от недвижимости.

Экспертиза, проведенная в рамках дела, подтвердила, что на певицу оказывалось психологическое давление, что также стало важным фактором в определении ее правоспособности на момент сделки. Мошенники, которые убедили Долину продать квартиру, использовали ее личные качества и особенности мышления. Артистка оказалась в ситуации, когда ее эмоциональная уязвимость были использованы в корыстных целях.

Однако интересный аспект данного дела заключается в том, что заблуждение Долиной о фиктивности продажи не является основанием для признания сделки недействительной. Суд отметил, что с учетом жизненного опыта артистки она должна была осознавать правовые последствия своих действий.

Ранее Иосиф Пригожин выразил мнение о том, что для самой Долиной история с квартирой не закончилась – артистку еще ждут испытания. Продюсер считает, что критика в адрес певицы не утихнет до тех пор, пока не появится новое резонансное дело, которое сможет отвлечь внимание публики.