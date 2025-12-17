Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу

Тысячи людей по всей стране в едином порыве радуются решению суда по резонансному "делу Долиной". Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что для самой певицы история не закончилась – артистку еще ждут испытания.

Пригожин считает, что критика в адрес певицы не утихнет до тех пор, пока не появится новое резонансное дело, которое сможет отвлечь внимание публики. По его словам, на артистку по-прежнему будет давить груз общественного порицания, поэтому артистка может столкнуться с серьезными трудностями в своей карьере.

Продюсер подчеркнул, что готов прийти на помощь Ларисе, если она обратится к нему за поддержкой. "Если Лариса Александровна обратится за помощью – я помогу", — заявил он. Супруг певицы Валерии считает, что каждый человек может оказаться в сложной ситуации и нуждаться в поддержке.

При этом Пригожин признает, что певице не следовало доводить дело до суда. Он добавил, что правосудие в этом случае одержало победу, и никто из публичных личностей – будь то артисты, спортсмены или политики – не должен быть вне закона.

"Оспаривать решение Верховного суда смешно и глупо, вердикт является справедливым. Люди должны понимать, что никаких междусобойчиков нет", – цитирует Пригожина издание "Абзац".

Стоит отметить, что скоро Московский городской суд рассмотрит иск о принудительном выселении певицы из ее квартиры в Хамовниках. Как сообщил юрист Михаил Салкин, если Долина не покинет жилье добровольно, покупательница квартиры Полина Лурье сможет взыскать с нее компенсацию за арендную плату.