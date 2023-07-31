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Понедельник 31 июля

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"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП

"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП
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Наследница звезды советского кино была за рулем. Елена Папанова получила мощный удар.

В субботу, ближе к полуночи, в Москве произошла авария с двумя иномарками. Дочь актера Анатолия Папанова обычным образом рулила на автомобиле Nissan, но вдруг сзади в машину влетел Volkswagen, которым управлял молодой парень. Он взял авто в прокат и, видимо, не рассчитал свои силы.

ДТП зафиксировано на участке тоннеля, пишет МК. Елена Папанова не слишком критично ушибла голову о руль, поэтому не стала обращаться к врачам. А вот водитель Volkswagen заработал сотрясение мозга. Судя по описанию аварии, травма неудивительна. "Машину закрутило и отбросило в крайний ряд, прямо на стену тоннеля", — уточнил источник.

Горе-водителя доставили в больницу. Причем в авто парень был не один. У него было два пассажира — родственница и друг. Об их состоянии подробностей не поступало. Дочь Анатолия Папанова отказалась обсуждать ДТП с журналистами.

Пятый канал связался с женщиной по телефону, попросив комментарий для полноты картины случившегося. Однако Елена резко отказала. "Больше не звоните!" — потребовала наследница кинозвезды СССР.

Напомним, ДТП с участием известных людей случаются довольно часто. При этом травмы знаменитости получают не только на дороге. Недавно Людмила Поргина ударилась головой о бревно на даче, а сын Михаила Ефремова выпал из окна.

31 июля 2023, 13:08
Анатолий Папанов. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
МК• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто из артистов пережил страшную аварию

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