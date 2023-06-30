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Пятница 30 июня

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Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры

Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры
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Наследника артиста увезли в больницу с тяжелой травмой.

Пока Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, в его семье происходят страшные вещи. О том, что жена и несовершеннолетние дети актера испытывают финансовые трудности без главного кормильца, говорят уже давно. А теперь несчастье случилось и со средним сыном артиста Николаем.

Стало известно, что 31-летний наследник Михаила Ефремова выпал из окна на третьем этаже. В момент происшествия он находился в своей квартире на Пролетарском проспекте в столице. По информации СМИ, Николая Ефремова доставили в реанимацию с тяжелой травмой и экстренно прооперировали.

Журналисты уточняют, что сын артиста имеет проблемы с алкоголем и состоит на учете у психиатра. Эту информацию якобы сообщили его соседи. Претензий к кому бы то ни было по поводу случившегося Николай не имеет. В СМИ пишут, что он выпал из окна случайно.

Напомним, что мать Николая Ефремова – народная артистка Евгения Добровольская. Михаил Ефремов женился на ней после разрыва со второй женой Асей Воробьевой. Союз просуществовал около 10 лет, а затем супруги развелись. Николай известен как экс-участник группы "Непоседы" и актер.

30 июня 2023, 14:50
Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "112"✓ Надежный источник

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