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Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех

Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех
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Скандал с участием певицы Славы и звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова набирает обороты.

После Яны Рудковской на защиту врача встал Филипп Киркоров, сообщает ОСН. Он заявил, что "хайпить на сиськах-письках плохой тон". По словам артиста, коллеге стоило бы следить за своим поведением и выполнять рекомендации врача, а не пытаться получить славу на столь провокационной теме. "Если жалко потратить копеечку на наблюдении у профессионала – потом такое отношение влетит в копеечку уже у других", – написал Филипп Киркоров в своем блоге.

Певица Слава за словом в карман не полезла. Артистка отметила, что безукоризненно исполняла все рекомендации врача, так как всегда ответственно подходит к вопросам здоровья. "Почему я должна терпеть уколы, какие-то лазерные процедуры, три месяца ходить по больницам, потому что мне просто неправильно сшили грудь?" – возмущается Слава.

Также артистка добавила, что попрекать копеечкой ее не стоит, она заплатила за операцию из своего кармана, получив лишь 30-процентную скидку. Правда, и эта скидка, по сути, "сгорела", так как через месяц Тимур Хайдаров попросил ее бесплатно – по дружбе – выступить на дне рождения жены. "У меня концерт стоит полтора миллиона. Вот тогда я свою скидочку и отработала", – отметила Слава.

В завершение своего послания артистка пригрозила разоблачением всем, кто распространяет про нее неправду в попытках оправдать друга.

"Я напишу правду про всех людей, особенно звезд! Что они делают за закрытыми дверьми, куда они ходят. Не буди лихо, пока оно тихо", – подытожила Слава.

Как напоминает Пятый канал, хирург Тимур Хайдаров уверяет, что артистка не выполняла рекомендаций после операции и "попала под влияние некоторых людей".

24 июля 2023, 10:30
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, которые вышли замуж слишком рано

Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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