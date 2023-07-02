Семейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом

Худоба Анджелины Джоли и изменившиеся дети поразили очевидцев и, впоследствии, пользователей Сети.



Нельзя поспорить с тем, что возраст и стресс не оказывают влияние на женскую внешность. Взять для примера, хотя бы, несравненную красотку Анджелину Джоли.

Актриса, который сейчас 48 лет, уже несколько лет сидит на сильных гормональных препаратах, которые обязаны принимать после пережитых пластических операций. Кроме того, похудела она так сильно, что одежда на ней буквально развевается. На отказе от еды сказался, скорее всего, стресс из-за развода с Брэдом Питтом и судебные тяжбы из-за совместно нажитого имущества.

Новый роман, который Анджелине Джоли приписывала общественность, судя по всему, приказал долго жить. И, уверены некоторые, именно по этой причине актриса и появилась, впервые за долгое время, на публике в темных очках: могла хотеть скрыть покрасневшие от слез глаза.

Впрочем, на себя внимание очень сильно отвлекла и новая прическа звезды Голливуда. Женщина осветлила волосы, из-за чего теперь ее голова, как подметили критики, выглядит не пропорционально большой на фоне буквально высохшего тела.

Однако, пусть появившаяся на публике Анджелина Джоли с детьми удивила внешним видом, дети ее внесли не меньшую лепту. Например, удочеренная Захара внезапно обзавелась округлыми женственными формами, а вот Шайло, наоборот, решила вновь вернуться в маскулинный образ. Девушка, которой недавно исполнилось 17 лет, отказалась от макияжа, обрила голову и не поднимала взгляда от асфальта.

Улыбка сияла лишь на лице Пакса: обычно меланхоличный, он, буквально, озарил улицу, на которой и состоялся этот новый семейный выход с сестрами и Анджелиной Джоли.



