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Вторник 18 июля

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Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов

Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов
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Певица Валерия выглядит молодо и эффектно. У нее можно многому поучиться!

Популярная российская певица Валерия успешно блистает на сцене, собирает огромные залы и покоряет армию фанатов не только вокальными данными, но и невероятными образами. 55-летняя звезда очень внимательно относится к своему внешнему виду, поэтому следит за модой.

Народная артистка России нередко меняет прически. Пожалуй, один из самых запоминающихся образов певицы Валерии был связан с укладкой в стиле мокрых волос. Повторить модный образ не так сложно – для этого необходимо выполнить всего пять простых шагов.

Эффект мокрых волос остается модным в сезоне весна-лето 2023. Данная укладка придает волосам свежий вид, подчеркивает элегантность дамы, а также создают иллюзию влажности и глянца. Эксперт парикмахерского сервиса Марта Тухканен рассказала gazetametro.ru, как добиться невероятного эффекта.

Итак, для прически в духе певицы Валерии необходимо очистить кожу головы и волосы, но не высушивать их до конца. На втором этапе придется воспользоваться гелем для укладки со средней фиксацией или для создания эффекта мокрых волос.

После равномерно распределения воспользуйтесь расческой с широкими зубчиками. Важно разделить волосы на пряди и оставить их свободно спадать в районе плеч и лица.

Четвертый шаг – фиксация прически с помощью лака. Наконец, на финальной стадии укладку как певицы Валерии можно дополнить модными аксессуарами. С данным стилем прекрасно сочетаются ободки с камнями или перламутровые заколки.

18 июля 2023, 16:32
Валерия. Фото: соцсети
gazetametro.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: aliexpress.ru
Фото: aliexpress.ru
Фото: aliexpress.ru

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