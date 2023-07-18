Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах

В Северной столице при поддержке "Русского радио" и телеканала Ru.Tv открывается Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". С одной из ярчайших его участниц – певицей Варварой – встретился корреспондент "Дни.ру".

После февраля 2023 года некоторые артисты покинули Россию. "Им чужбине приходится несладко, – уверена Варвара. – Я знаю, что такое работать и жить за границей – сама провела полтора года в Арабских Эмиратах".

В Эмиратах певица жила давно – в ту пору ей было всего 19 лет. "Это не моя страна, – говорит певица. – Там все искусственное, ненастоящее, к тому же там очень жарко". Ей куда милее Таиланд, Италия.

Интересно, что в ту пору в жаркой стране у артистки случился жаркий роман с миллионером, почти шейхом! "Это был богатый человек, который подарил мне трехкомнатную квартиру, которую я сегодня успешно сдаю", – рассказала Варвара. А сама исполнительница предпочитает Персидскому заливу загородный дом в лесу Тверской области, в 500 километрах от Москвы.

Ей сегодня всего хватает. "Я не бедный человек, у меня есть все для комфортной жизни, есть возможность нормально питаться, делать хорошие подарки, но ездить на Bentley илиRolls-Royce не могу".

Стоит заметить, что недвижимость в ОАЭ есть также у Кети Топурия, Люси Чеботиной, Ксении Собчак, Нюши и Александра Реввы.