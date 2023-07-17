Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой

Рыбин заговорил об уходе из семьи Тесты Николай Дроздов в больнице Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Воскресенье 16 июля

00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой

Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой
258

17 июля советской и российской актрисе Александре Назаровой могло бы исполниться 83 года. В день рождения покойной звезды "Дни.ру" решили вспомнить поучительные фрагменты ее жизни.

Читать биографии известных людей иногда полезно. Порой в них можно выявить детали, которые помогают расставить приоритеты и оградить себя от бед. Народная артистка России Александра Назарова — яркий пример человека, в судьбе которого сплелись три яда, отравляющие жизнь.

1. Азартные игры

Актриса была замужем дважды, а последний супруг Юрий Михайлов был чересчур азартным и проигрывал неподъемные для себя суммы. Его исходом стала насильственная смерть: мужчине выстрелили в грудь и голову. Александра Назарова предполагала, что трагедия произошла из-за крупного долга.

2. Наркотики

При жизни артистка успела похоронить сына. Наследник кинозвезды Дмитрий с детства ввязывался в опасные дела, а возмужав, начал остро нуждаться в деньгах, которые просил у матери-пенсионерки. В итоге его нашли мертвым на лестнице, а медэксперты обнаружили след от укола. По одной из версий, смерть наступила из-за передозировки запрещенными веществами. Сама Александра Назарова неохотно обсуждала эту тему. Возможно, ей не хотелось верить в то, что наркотики привели к трагическому концу.

3. Курение

Актриса умерла от полиорганной недостаточности. Много лет она курила, несмотря на проблемы с легкими. Коллеги вспоминали, что Александра Назарова дымила как паровоз, а потом долго кашляла. Пагубное пристрастие свело звезду в могилу намного раньше, чем планировала она сама.

В день рождения актрисы 17 июля 2023 года "Дни.ру" напоминают, как важно учиться на чужих ошибках. Исключите из жизни азартные игры, наркотики и курение, чтобы жить долго и счастливо.

17 июля 2023, 00:02
Александра Назарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Что сказала перед смертью обессилевшая Александра Назарова

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой

Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой

Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой
В Сети поползли слухи о скором разводе звездной четы. Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе довольно долго, но что будет дальше? Свое видение ситуации обнародовала Елена Александровна — ведьма Hristafarida, шаманка с 14 посвящениями.

Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева

Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева
Мемориальная доска Борису Моисееву открылась на доме №54 на улице Челюскинцев в Могилеве. Присутствовавший на торжественной церемонии скульптор Филипп Трушин в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал, что параллельно с созданием доски работал и над памятником певцу, который откроют в сентябре на Троекуровском кладбище столицы. "Памятник будет шедевральный, 2, 5 метра высотой, – обещает скульптор.

А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину

А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину
Игривая кошечка Татьяна Брухунова раскрыла истинные чувства. Неужели Евгений Петросян останется за бортом? "Зорко одно лишь сердце.

"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы

"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы
Ученый, зоолог и просто красавец Николай Дроздов рассказал о своем состоянии. Ведущий ранее популярного шоу "В мире животных" мужественно принимает удары судьбы.

Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото

Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото
Пенсионерка Людмила Порывай выглядит другим человеком. Наташа Королева показала мать. Исполнительница хита "Синие лебеди" иногда подает весточки о жизни любимой родственницы.

Выбор читателей

16/07Вск"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 15/07СбтПолитик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 15/07Сбт59-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 16/07ВскМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 15/07Сбт"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 15/07СбтПеренесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители