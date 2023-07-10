Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа

Актер до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Шокирующая правда о состоянии актера Николая Ефремова после падения с третьего этажа стала известна благодаря информации, опубликованной в телеграм-канале. Врачи, проводившие операцию, обнаружили уплотнение в лобной доле черепа, которое требовало трепанации для предотвращения нарушения поступления кислорода в мозг. Также была установлена проточно-промывная система для очистки раны.

Напомним, что в конце июня сын известных актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна. Падение оставило его со множеством переломов, и его быстро доставили в реанимацию. С тех пор прошло несколько недель, и состояние актера остается тяжелым. Хотя он находится в сознании, он не ориентируется в пространстве. Врачи продолжают наблюдение за его состоянием.

Эта новость вызвала шок и беспокойство у поклонников Николая Ефремова, которые надеются на его скорейшее выздоровление. Актер известен своими яркими ролями в кино и театре, и его травма стала настоящим ударом для его близких и фанатов. Они выражают свою поддержку и желают актеру скорейшего восстановления.