Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова

8 июня исполнилось ровно 40 дней с того момента, как не стало модельера Вячеслава Зайцева.



Единственный сын иконы советской и российской fashion-индустрии развеял слухи о семейных конфликтах, а также рассказал. почему мэтра похоронили в подмосковном Щелкове. В беседе с журналисткой Егор Зайцев посетовал на то, что личная жизнь семьи Вячеслава обрастала множеством инсинуаций.

Многим людям было выгодно распространять ложную информацию о том, что во взаимоотношениях модельера и его сына есть серьезные противоречия. "Таких людей людей я называю детьми лейтенанта Шмидта", — заявил Егор Пятому каналу, отсылаясь к одноименной команде КВН.

Кроме того, наследник мэтра отечественной моды объяснил, почему так называемый столичный бомонд возмущался тому, что Зайцев будет похоронен за чертой города. По словам Егора, у обывателей московских гостиных не было желания терять Зайцева и зоны влияния даже после его смерти. Дескать, не царское это дело — ездить далеко, чтобы почтить память творца.

"Некоторые деятели культуры даже подняли вой, мол, давайте перезахороним. Какие все-таки кощунственные мерзкие слова... Людям потом все это выйдет боком. Я просто исполнил волю отца и волю себя как старшего в семье. В смысле не я так хочу, а так будет лучше", — заявил Егор Зайцев.

Напомним, модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86 году жизни. Звезде стало плохо дома и было принято решение экстренно его доставить в больницу. Маэстро был уверен, что после процедур, он, как обычно, поедет домой.