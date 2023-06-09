Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения

Оксана Самойлова выглядет безупречно, а ее внешностью восхищаются миллионы женщин.

К 35 годам бизнесвумен подарила своему мужу Джигану четырех детей. Она – многодетная мама, но, глядя на нее, кто в это поверит? Оксана Самойлова, кажется, с годами только хорошеет.

Неудивительно, ведь она постоянно заботится о своей внешности. Звезда ходит в зал, на различные процедуры по поддержанию красоты, придерживается правильного питания. А на днях супруга музыканта нашла еще один способ омоложения, позволяющий продлить жизнь. И он без пластики и уколов!

Как оказалось, узнала о нем Оксана Самойлова совершенно случайно. Она лежала на диване, наткнулась на статью о долголетии и, прочитав ее, поняла, что живет неправильно. Вместо того, чтобы находиться в статичном положении, ей, как выяснилось, нужно больше ходить. Супруга Джигана решила на смартфоне проверить, сколько шагов в день она делает. И осознала, что очень мало.

Как пишет Пятый канал, многодетная мама решила изменить свои привычки и ввести в свою жизнь длительные прогулки.

"Каждый день 3500-4000 шагов специально нагуливаю. Итого в день получается шесть-семь тысяч шагов", — сообщила поклонникам блогер.

Более того, эту привычку она прививает и домочадцам. С недавних пор жена Джигана берет на прогулки детей и собаку. Правда, Оксана Самойлова не знает, сможет ли она привыкнуть к новому занятию и совмещать его с делами.