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Пятница 9 июня

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Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов

Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов
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У каждого уважающего себя артиста рано или поздно появляется собственный ресторан, клуб или караоке. Их открывали Ольга Бузова, Кай Метов, Тимати, Баста, Филипп Киркоров. На подходе собственное заведение Тани Булановой

Рестораны звездных хозяев в последнее время открываются с завидной регулярностью. Недавно Тимати и Егор Крид презентовали Gucci Сafe, а Эмин Агаларов меньше недели назад угощал первых гостей в своем новом заведении "Куриная Лига".

А открытие ресторана Татьяны Булановой на улице Марата в центре Санкт-Петербурга состоится 16 июня. В основе меню — блюда итальянской кухни: традиционная паста ручной работы, пицца, равиоли; есть раздел из полезных овощей. Большой акцент сделан на блюда для больших компаний, прям как в Италии, где любят отдыхать и есть вместе. Италию разбавили небольшим разделом японских блюд.

Этот шикарный ресторан – подарок певице от молодого красавца-мужа, который на 19 лет ее моложе! Накануне свадьбы он преподнес любимой заведение, стоимостью в 50 миллионов рублей. "Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру", – скромничает Татьяна. Она не очень разбирается в гастрономии, но теперь придется учиться.

Напомним, исполнительница хита "Мой ненаглядный" вышла замуж уже в третий раз. И, даст Бог, этот брак с бывшим тенниситом окажется долгим. В том числе и благодаря тому, что он сможет вкусно питаться в собственном ресторане Булановой.

9 июня 2023, 10:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Певец Александр Панайотов.
Певец Денис Клявер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Певица Таисия Повалий.
Певец Руслан Алехно.
Певица Татьяна Буланова.
Певец Валерий Леонтьев.
Певица Тамара Гвердцители и молдавский наист Константин Москович.

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