Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа

Пока Павел Прилучный усердно работает, его жена заботится о ребенке и общается с поклонниками в соцсетях.

Не так давно в семье звезды сериала "В клетке" произошло радостное событие. Его новоиспеченная супруга – молодая актриса Зепюр Брутян – родила наследника, которому дали имя Микаэль. Павел Прилучный, несмотря на появление сына, продолжает работать, а его благоверная всю себя посвятила ребенку.

Кажется, что с недавних пор обожателей у супруги артиста стало намного больше. К ним прибавили мамочки, с которыми теперь Зепюр Брутян с удовольствием общается, время от времени давая советы. Накануне она рассказала, что ей часто задают вопросы по поводу послеродовой депрессии. Актриса в итоге поделилась своим ведением на то, как ее избежать: занимать свободное время, получать поддержку от семьи и принимать себя со всеми изменениями в теле.

В последнем плане Зепюр Брутян, кажется, вообще не стоит переживать. Ведь поклонник не раз отмечали, что супруга Павла Прилучного выглядит так, будто вообще не рожала. Это подтвердило и свежее видео, которое актриса разместила в своем микроблоге. Она показала лицо без фильтров и макияжа. Стоит признать, что молодая мамочка выглядит прекрасно!

А что касается поддержки семьи, то ее самое крепкое плечо – муж. Вслед за этим видео она показала кадры с мужем, который вернулся домой с подарком для благоверной – огромным букетом цветов.

"Несмотря на усталость, успевает радовать не только своих зрителей, но и своих любимых!" – восхитилась поступком Павла Прилучного актриса.