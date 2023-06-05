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Понедельник 5 июня

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Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой

Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой
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Дана Борисова сделала шокирующее признание об отношении к бывшему мужу Татьяны Булановой.

2 июня российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Свадьба состоялась в загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. 54-летняя артистка выбрала себе в мужья теннисиста и предпринимателя Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. Такая разница в возрасте ничуть не смутила новобрачных, ведь вместе они уже много лет, и Буланова счастлива рядом с возлюбленным. Сыновья Татьяны Булановой отметили, что безмерно рады за свою мать, которая наконец обрела личное счастье.

Тем временем вокруг бывшего мужа Татьяны Булановой, футболиста Владислава Радимова, разгорается настоящий скандал. В эфире телешоу "Звезды сошлись" на НТВ ведущая Дана Борисова сделала шокирующее признание, обличающее его. Она заявила, что ей небезразличен бывший муж Татьяны Булановой. Более того, как выяснилось, пара довольно тесно общается. Многие тут же заподозрили, что у пары роман.

"Он мне безумно нравится… Это достойный мужчина", – заявила Дана Борисова.

Ведущая не стала раскрывать подробностей отношений с бывшим мужем Татьяны Булановой, однако известно, что они общаются и регулярно переписываются.

5 июня 2023, 12:00
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Звезды сошлись" на НТВ• Требует проверки

Фоторепортаж

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Певец Александр Панайотов.
Певец Денис Клявер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Певица Таисия Повалий.
Певец Руслан Алехно.
Певица Татьяна Буланова.
Певец Валерий Леонтьев.
Певица Тамара Гвердцители и молдавский наист Константин Москович.

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