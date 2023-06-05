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Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство
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Дмитрий Шимко

Дмитрий Шимко

 Астротиполог, нумеролог.

Екатерина Климова достигнет блестящего успеха к 50-ти годам и начнет заниматься новым делом.

Екатерина Климова является одной из самых красивых актрис современности. Помимо актерской карьеры она активно реализует роль многодетной матери. У нее четверо детей и много отношений позади. Нумеролог Дмитрий Шимко в беседе с "Дни.ру" отметил, что Климова все в своей жизни сделала своевременно.

"Все позиции личной сферы были пройдены абсолютно своевременно. Особенно в 22 года, это ее первый брак. Второй в 25 лет. И третий в 15 году – это ей 38 в переходе на 39 лет. Карьерный путь, который у нее развивался лет с 23-х, он несколько раз мутировал. Первый раз он должен был поменять свой вектор после первого брака в 22 года. Второй раз после второго брака в 25 лет, и затем заход в первое предназначение талантов – это возраст 30-32. Как раз в этом периоде начало формирования ее профессиональное амплуа, которое теперь на нее работает. И затем вот эта точка личной жизни и рождения ребенка в 15 году должна была отодвинуть ее в сторону самореализации", – отметил нумеролог.

Сейчас Климовой 45, все браки за спиной, то есть миссия семейственности у нее пройдена хорошо. По словам нумеролога, 45 лет для Климовой – это заход во второй путь предназначения на семилетний цикл, то есть важное знакомство.

"Следующая точка личной жизни – это 47 с половиной лет. Это точка знакомства. Этот эпизод важен тем, что он приоткрывает скрытые грани талантов ее. То амплуа, которое она имеет лет 15 последние и параллельно, в ней приоткроет некий интерес", – отметил нумеролог.

По словам эксперта, Екатерина Климова может начать заниматься режиссурой или перейдет в театр, или начнет увлекаться эзотерикой. А, может быть, она начнет разворачивать бизнес.

5 июня 2023, 00:02
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

Итальянский актер Микеле Плачидо и его супруга, актриса Федерика Винченти.
Режиссер Алла Сурикова.
Бизнеследи Екатерина Одинцова.
Актриса Юлия Пересильд.
Актриса и певица Анастасия Задорожная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган.
Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук.
Актриса Олеся Судзиловская с супругом.
Актриса Лянка Грыу.
Актриса Катерина Шпица.
Актриса Екатерина Волкова.
актриса Ольга Кабо с дочерью Татьяной.
Актриса Ирина Безрукова.
Фигуристка Татьяна Навка.
Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи были одной из самых красивых пар на красной дорожке.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Актриса Елена Кондулайнен.
Ведущая и актриса Алла Довлатова.
Актриса Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой.
Актриса Анна Снаткина.
Ведущий Владимир Познер с супругой.
Актер Кирилл Сафонов с женой, певицей Александрой Савельевой.
Певица Зара.
Актриса Анна Горшкова.
Актриса Екатерина Вуличенко.
Орнелла Мути (справа) с дочерью Найке Ривелли.
Актриса Анна Хилькевич с супругом.
Президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.
Актриса Анастасия Макеева.
Актриса Ирина Лачина.
Продюсер Арчил Геловани с женой, актрисой Оксаной Акиньшиной.
Актриса Екатерина Волкова.
Новобрачные Илья Стюарт и Светлана Устинова.
Актриса Наталья Рудова.
Татьяна Михалкова.

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