Гоше Куценко предрекли мощный кризис в отношениях

Любвеобильный актер Гоша Куценко состоит в отношениях с одной женщиной уже очень давно.

Российский актер Гоша Куценко познакомился с первой женой Марией Порошиной на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ. Пара жила пять лет в неофициальном браке. Мария забеременела, но потеряла ребенка. В 96-м году у четы появилась дочка Полина.

В ту пору карьера Куценко начала набирать обороты. Его окружали сотни поклонниц, и актер не сумел устоять перед одной из них. Мужчина признался Порошиной в измене, после чего их брак распался.

С будущей второй супругой Ириной Скриниченко, которая на тринадцать лет моложе, Гоша Куценко познакомился еще до разрыва с Порошиной. В 2012 году пара поженилась. Но любвеобильность Гоши Куценко никуда не исчезла, несмотря на долгие отношения, уверен астротиполог и нумеролог Дмитрий Шимко. В беседе с "Дни.ру" он предсказал будущее Гоше Куценко с учетом его программы. Актер родился 20 мая 1967 года.

"Вообще он истинный артист и позиционирует он себя брутально. Такой мощный мужчина кажется, но на самом деле характер очень ослабленный, и очень, я бы сказал, женственный и податливый. Особенно, если оперировать моей нумерологической терминологией, парная дата – это мужчины которые могут жить только с женщинами авторитарного типа, которые держат его в обойме, на контроле. Он очень любвеобильный, мы можем не знать многих аспектов его жизни. У него союз тянется от 44-45 лет, и последние отношения уже не выглядят как удачливые или счастливые", – отметил блогер.

20 мая Гоше Куценко исполнилось 56 лет. По мнению специалиста, это означает, что актер зашел в свое четвертое предназначение еще в 55.

"То есть к 55 у него должны были быть звоночки к тому, что союз его находится на грани развала либо в достаточно кризисном состоянии. Если смотретье сейчас, то 55, 56 и в переходе на 57 лет, то предполагалось, что здесь он заходит в некие новые отношения. Причем по сердцу. Точка по сердцу, причем ярчайшая позиция, которая отвечает за знакомство с женщиной, которая приходит уже возможно раз и навсегда. И если он пройдет это время в тех отношениях, которые длятся уже 12 лет, то здесь будет острая кризисная фаза. Глобальный мощнейший кризис отношений", – заключил нумеролог.