"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета

Сегодня благодаря социальным сетям и телеграм-каналам даже выпить спокойно нельзя. Вот Сергей Пенкин на борту рейса "Южно-Сахалинск – Москва" и сам был в приподнятом настроение, и другим пассажирам не дал скучать. Впервые после случившегося в небе певец дал комментарий.



Изначально певец опровергал факт того, что-де устроил кутеж в самолете – говорил, что, мол, мирно проспал весь бизнес-классе. Но когда свидетельствующее об обратном видео попало в Сеть, решил не отпираться.



В эфире "Авторадио", артист заявил, что во время полета не пытался специально привлечь к себе внимание публики, а просто подошел угостить своих музыкантов.



"Скандалы приходят сами. Я как-то никуда не лезу, и так всегда про меня говорят. Я не хотел привлечь к себе интерес, просто подошел угостить наших музыкантов. И кто-то решил меня щелкнуть. Но делал я это с чистой душой. Вот если получу звание заслуженного артиста, тогда, как уже говорил раньше, напою всю страну – я проставлюсь!" – сообщил артист.

Он устроил живой концерт в студии шоу "Мурзилки Live". Одну из композиций – песню "Люби меня" – певец посвятил родителям, которые до конца жизни всегда ходили под ручку.









"У нас была большая семья, я пятый ребенок, но я всегда столько любви получал от родителей. Тогда не было ни холодильников, ни телевизоров, но была такая сильная любовь, – рассказал Сергей. – Мой папа дошел до Берлина, потом еще воевал в Японии. Но мама как-то спросила: "Миша, какой сегодня день недели?", а он ответил: "Тонь, как скажешь". Вот такая любовь".