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Вторник 27 июня

18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 17:07Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей 16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 16:08Кети Топурия поделилась тайными желаниями 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину 14:20Как правильно застраховать квартиру
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"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета

"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета
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Сегодня благодаря социальным сетям и телеграм-каналам даже выпить спокойно нельзя. Вот Сергей Пенкин на борту рейса "Южно-Сахалинск – Москва" и сам был в приподнятом настроение, и другим пассажирам не дал скучать. Впервые после случившегося в небе певец дал комментарий.

Изначально певец опровергал факт того, что-де устроил кутеж в самолете – говорил, что, мол, мирно проспал весь бизнес-классе. Но когда свидетельствующее об обратном видео попало в Сеть, решил не отпираться.

В эфире "Авторадио", артист заявил, что во время полета не пытался специально привлечь к себе внимание публики, а просто подошел угостить своих музыкантов.

"Скандалы приходят сами. Я как-то никуда не лезу, и так всегда про меня говорят. Я не хотел привлечь к себе интерес, просто подошел угостить наших музыкантов. И кто-то решил меня щелкнуть. Но делал я это с чистой душой. Вот если получу звание заслуженного артиста, тогда, как уже говорил раньше, напою всю страну – я проставлюсь!" – сообщил артист.
Он устроил живой концерт в студии шоу "Мурзилки Live". Одну из композиций – песню "Люби меня" – певец посвятил родителям, которые до конца жизни всегда ходили под ручку.

Фото: пресс-служба "Авторадио"

"У нас была большая семья, я пятый ребенок, но я всегда столько любви получал от родителей. Тогда не было ни холодильников, ни телевизоров, но была такая сильная любовь, – рассказал Сергей. – Мой папа дошел до Берлина, потом еще воевал в Японии. Но мама как-то спросила: "Миша, какой сегодня день недели?", а он ответил: "Тонь, как скажешь". Вот такая любовь".
27 июня 2023, 17:00
Фото: пресс-служба "Авторадио"
"Авторадио"✓ Надежный источник

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