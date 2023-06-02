Похорошевшая после срыва концертов МакSим показала редкий кадр с дочками

В последнее время поклонники были обеспокоены состоянием певицы МакSим.

Не так давно певицу обсуждала вся страна. И все из-за череды срывов концертов на фоне состояния исполнительницы хита "Знаешь ли ты". Она выходила на сцену, однако с трудом исполняла песни, выглядела болезненно и в конце концов удалялась за кулисы, не закончив выступление. Более того, поклонники заметили, что МакSим набрала в весе, а потому поползли слухи о ее беременности.

После долгих уговоров фанатов, артистка все-таки отменила гастроли. Она взяла паузу для восстановления здоровья и состояния. Информацию об интересном положении ее помощники опровергли, заверив, что певица как любой другой человек может просто-напросто потолстеть.

После непродолжительного молчания МакSим стала выходить на связь с публикой в социальных сетях. Последняя ее публикация навела россиян на мысли о том, что отдых звезде явно пошел на пользу. В День защиты детей она разместила в своем профиле редкий кадр с двумя дочками, и, взглянув на него, многие фанаты отметили, что артистка похорошела.

"Красотка! Рад видеть, что у нее все хорошо. Ты прямо расцвела вся! А где же животик?" – обратились к исполнительнице хита "Знаешь ли ты" люди.

Певица этим постом хотела подчеркнуть очень важную мысль. В подписи к фотографии она отметила, что ребенок не бывает чужим или своим, а потому заслуживает хорошего отношения от каждого взрослого человека.

"Давайте их беречь и любить", – заключила МакSим.