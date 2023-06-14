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Среда 14 июня

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Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша

Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша
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Валдис Пельш находится в больнице. О его состоянии появляется противоречивая информация.

На днях в СМИ появилась новость о том, что российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем. Однако потом его представители и он сам опровергли эту информацию. Валдис Пельш заявил, что в июле собирается отправиться в экспедицию в горы, поэтому и проходит плановое обследование.

В беседе с журналистами Валдис Пельш признался, что действительно лежит в Национальном медицинском центре имени Вишневского в Москве. При этом он заявил, что у него все хорошо, и он проверяется перед поездкой в горы.

Тем не менее, в среду 14 июля телеграм-канал Mash сообщил, что Валдис Пельш перенес операцию. Ведущему якобы установили стент в коронарной артерии. По данным телеграм-канала, у Пельша был риск инфаркта миокарда и атеросклероза аорты, поэтому установка стента была обязательной. По данным издания "СтарХит", операция у Пельша прошла успешно. Сейчас ведущий восстанавливается.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что певец Стас Пьеха тоже находится в больнице из-за проблем с сердцем. Артисту сделали коронарографию, и теперь он находится под наблюдением медиков. К нему никого не впускают, а самого его не отпускают даже на прогулки.

14 июня 2023, 20:40
Валдис Пельш. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Познер, Пельш и Ханга: телеведущие с иностранными корнями

Эрнест Мацкявичюс родои из Вильнюса.
Владимир Познер родился в Париже в семье российского эмигранта. Долгое время он жил в США, имеет американское гражданство.
Валдис Пельш родился в Риге в семье латыша и еврейки.
Ирада Зейналова хотя и родилась в Москве, но по крови - азербайджанка.
Отец Елены Ханги был премьер-министром Занзибара, а мать родилась в Ташкенте в семье афроамериканца.
Софико Шеварнадзе родилась в Тбилиси, училась в консерватории в Париже, в 2001 году окончила Бостонский университет.

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