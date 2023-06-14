Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша

Валдис Пельш находится в больнице. О его состоянии появляется противоречивая информация.

На днях в СМИ появилась новость о том, что российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем. Однако потом его представители и он сам опровергли эту информацию. Валдис Пельш заявил, что в июле собирается отправиться в экспедицию в горы, поэтому и проходит плановое обследование.

В беседе с журналистами Валдис Пельш признался, что действительно лежит в Национальном медицинском центре имени Вишневского в Москве. При этом он заявил, что у него все хорошо, и он проверяется перед поездкой в горы.

Тем не менее, в среду 14 июля телеграм-канал Mash сообщил, что Валдис Пельш перенес операцию. Ведущему якобы установили стент в коронарной артерии. По данным телеграм-канала, у Пельша был риск инфаркта миокарда и атеросклероза аорты, поэтому установка стента была обязательной. По данным издания "СтарХит", операция у Пельша прошла успешно. Сейчас ведущий восстанавливается.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что певец Стас Пьеха тоже находится в больнице из-за проблем с сердцем. Артисту сделали коронарографию, и теперь он находится под наблюдением медиков. К нему никого не впускают, а самого его не отпускают даже на прогулки.

