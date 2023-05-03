"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд

Госпитализированного Филиппа Киркорова спасли и откачали врачи.



Новая форма ягодиц Филиппа Киркорова по-прежнему бередит умы народных масс. Одни утверждают, что округлости – заслуга имплантов, другие – что поп-королю пересадили жир. Сам же артист заявил, что регулярно занимался в спортзале и много приседал.

Однако пластические хирурги придерживаются иного мнения. Популярный у столичных красоток и красавцев врач Сергей Свиридов дал интервью, в котором внимательно рассмотрел изменившееся тело певца.

Доктор уверен, что Филиппу Киркорову частично перекроили лицо: убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающийся стыд – лишнюю кожу на веках. Она делает взгляд угрюмым, глаза из-за нее выглядят опухшими, да и в целом лишний объем в этой зоне прибавляет возраст.



"Такая операция является очень тонкой, ювелирной", – похвалил хирург работу своих коллег.

Скорее всего в зоне подбородка, дополняет медик, Филиппу Киркорову сделали небольшую липосакцию. Но не только там: доктор Свиридов убежден, что сбросивший несколько килограмм певец в качестве финального штриха сделал липосакцию торса. Ну а собранный в ходе этих процедур жир и мог пойти в ягодицы, сделав их более округлыми.

"По-другому это называется аутодипотрансплантация в области ягодиц", – пояснил Сергей Свиридов.

Таким образом, уверены некоторые, пристрастившийся к различным манипуляциям Филипп Киркоров своим задом буквально застрял в порочном круге шоу-бизнеса, который поглотил его как очередную марионетку, не желающую стареть.



