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Среда 3 мая

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"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд

"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд
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Госпитализированного Филиппа Киркорова спасли и откачали врачи.

Новая форма ягодиц Филиппа Киркорова по-прежнему бередит умы народных масс. Одни утверждают, что округлости – заслуга имплантов, другие – что поп-королю пересадили жир. Сам же артист заявил, что регулярно занимался в спортзале и много приседал.

Однако пластические хирурги придерживаются иного мнения. Популярный у столичных красоток и красавцев врач Сергей Свиридов дал интервью, в котором внимательно рассмотрел изменившееся тело певца.

Доктор уверен, что Филиппу Киркорову частично перекроили лицо: убрали грыжи вокруг глаз и отрезали болтающийся стыд – лишнюю кожу на веках. Она делает взгляд угрюмым, глаза из-за нее выглядят опухшими, да и в целом лишний объем в этой зоне прибавляет возраст.

"Такая операция является очень тонкой, ювелирной", – похвалил хирург работу своих коллег.

Скорее всего в зоне подбородка, дополняет медик, Филиппу Киркорову сделали небольшую липосакцию. Но не только там: доктор Свиридов убежден, что сбросивший несколько килограмм певец в качестве финального штриха сделал липосакцию торса. Ну а собранный в ходе этих процедур жир и мог пойти в ягодицы, сделав их более округлыми.

"По-другому это называется аутодипотрансплантация в области ягодиц", – пояснил Сергей Свиридов.

Таким образом, уверены некоторые, пристрастившийся к различным манипуляциям Филипп Киркоров своим задом буквально застрял в порочном круге шоу-бизнеса, который поглотил его как очередную марионетку, не желающую стареть.


3 мая 2023, 15:00
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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