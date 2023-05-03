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Среда 3 мая

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"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком

"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком
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SHAMAN знатно оконфузился.

В тяжелое для страны время патриотические песни подбадривают ее граждан. Поэтому эксклюзивно для издания Дни.ру исполнитель АШ 23 рассказал о теме патриотизма в песнях, которыми известны, например, Олег Газманов и SHAMAN.

Ашот Бабаян (Настоящее имя АШ 23 – Прим. ред.) поделился с редакцией, что, на его взгляд, многим из таких артистов недостает искренности. Львиная доля исполнителей патриотических песен на самом деле не питают глубоких чувств к своей Родине. Таких певцов выдают громкие слова и зацикленность на одной теме.

"Если песня состоит из лозунгов и подмены понятий, то это не нужно слушателю в наше время", – поделился АШ 23 мыслью, в которой некоторые углядели намек на певца SHAMAN.

И у этой мысли есть основания: чем больше проходит времени с тех пор, как ШАМАН прославился, тем больше людей чувствуют его неискренность. Ведь наваливший в штаны свой огромный микрофон SHAMAN выбрал для творчества патриотический вектор. Тем не менее, на ногах он носит обтягивающие кожаные лосины, в которые регулярно вульгарно заталкивает музыкальный прибор, в то время как голову ШАМАНА до недавнего времени украшали дреды – наследие афроамериканской культуры.

АШ 23. Фото: личный архив исполнителя
АШ 23. Фото: личный архив исполнителя
Условно говоря, SHAMAN после странных перевоплощений вышел в люди с душком: некоторые слушатели уверены, что тематику патриотизма он нещадно эксплуатирует исключительно в коммерческих целях. А теперь еще и коллеги по сцене начинают склоняться к этому мнению.

А ведь достаточно, уверен АШ 23, ШАМАНУ было бы исполнить один трек, по которому слушатель сразу поймет то, насколько ценна для него родная страна. Ведь, наверное, каждый фанат хочет не просто слышать аудио, но наслаждаться патриотической композицией, по которой сразу будет понятно, что написана она "от сердца" SHAMAN, а не ради награды.


3 мая 2023, 08:40
SHAMAN ( Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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