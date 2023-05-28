Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет

Нижегородская область очень кинематографичная – здесь было снято более 100 фильмов. Работа над двадцатью из них, включая "Дело было в Пенькове" и "Утомленные Солнцем", шла в Кстовском районе. Поэтому логично, что Первый Открытый Российский Кинофестиваль "КстоКино" открылся именно здесь, в Кстово.

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов стала Елена Цыплакова. В этом году она отмечает собственное 65-летие и 50 лет работы в кино – еще будучи школьницей она снялась в "Не болит голова у дятла" Динары Асановой. За полвека Елена Октябревна появилась в полусотне кинолент, среди которых "Гостья из будущего", "Ключ без права передачи", "Гардемарины, вперед!"

Но для многих она остается Зосей Кнушевицкой из нашумевшей картины Павла Любимова "Школьный вальс". Каждую выпущенную в прокат копию этого фильма посмотрели более 61 тысячи зрителей – это четвертый результат за всю историю советского кино. Но мало кто знает, что картину изначально запретили к показу.

"Картину показали на Съезде учителей, а они сказали, что не надо показывать ее детям, – рассказала Цыплакова. – И в итоге год фильм пролежал на полке. А потом комсомол добился его разрешения. И члены родительских комитетов в школах ходили на сеансы вместе с детьми и обсуждали с ним, что не надо рожать в 10-м классе".

Героиня картины родила от одноклассника, хотя родители отправили ее на аборт. "Но эффект оказался обратный, – улыбается актриса. – Я знаю огромное количество женщин, которые после этого фильма не сделали аборт. Однажды на какую-то передачу мне принесли сделанные из воска крокусы с письмом от молодого человека. Он написал, что что считает меня своей крестной, поскольку его мать после "Школьного вальса" не сделала аборт и мальчик избежал смерти. В итоге родилось целое поколение!"