"Сильнейшие переживания": Костомаров погряз в депрессии после ампутации

В СМИ просочилась информация о состоянии фигуриста. Согласно поступившим данным, Роман Костомаров испытывает мощный психологический дискомфорт.

В начале января 2023 года олимпийский чемпион и яркий лидер российских ледовых программ оказался на больничной койке. Из-за тяжелого течения пневмонии врачи приняли решение об ампутации конечностей фигуриста. Роман Костомаров потерял части ног и рук, зато выжил, хотя прогнозы были весьма неутешительны.

Прошло достаточно времени с тех пор, как спортсмен пришел в себя, и, наконец, появились новости о его здоровье. Как передает RT, Роману Костомарову оказывают психологическую помощь, но эффект от занятий далек от совершенства.

"Сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей пока не получается побороть", — информирует телеграм-канал SHOT с отсылкой на источник. Сообщается, что Роман Костомаров погряз в депрессии, но позитивный настрой близких людей помогает ему нести свой крест с пониманием ценности жизни.

Также, по данным источника, недавно олимпийский чемпион побывал на улице, но лишь потому, что в больнице сработала пожарная сигнализация. Звезду ждет целый комплекс процедур по протезированию. Телеканал "360" пишет, что предположительно Роман Костомаров останется в клинике на все лето.

Портал "Царьград" отмечает, что фигуриста злят собственные попытки победить апатию, возникшую вследствие осложнений болезни. Тем не менее Роман Костомаров не сдается, а его родные довольны работой медиков.