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Среда 24 мая

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Важные слова: Подольская поддержала борющегося с болезнью Костомарова песней

Важные слова: Подольская поддержала борющегося с болезнью Костомарова песней
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Певица рассказала, что отправила спортсмену композицию супруга Владимира Преснякова "Живи".

Последние полгода вся страна следит за тревожными новостями о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. В январе спортсмен был госпитализирован с тяжелой пневмонией. За месяцы борьбы с болезнью спортсмен перенес два инсульта и ряд операций по ампутации части конечностей. Сегодня за здоровье фигуриста переживают близкие, поклонники, коллеги, а также звездные друзья. В том числе семья знаменитого музыканта Владимира Преснякова.

Во время музыкальной премии RU.TV в "Крокус Сити Холле" Владимир Пресняков исполнил песню "Живи", уточняет Пятый канал. Именно эту композицию Наталья Подольская отправила спортсмену, чтобы поддержать его в борьбе с тяжелой болезнью.

Певица рассказала, что в момент госпитализации Костомарова эта песня находилась как раз на этапе создания. Узнав о случившемся, Наталья Подольская поделилась демо-версией композиции с женой фигуриста Оксаной Домниной. Супруга Костомарова была тронута этим жестом и передала ему важные слова от звездных друзей.

Наталья Подольская поделилась, что очень переживает за семью олимпийского чемпиона и верит, что он сможет одержать победу над недугом. По словам супруги Преснякова, Костомаров отправил ей сообщение, в котором пообещал обязательно поправиться.

"У него такая кличка закадровая дружеская — Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому, я уверена, что он справится. Мы его будем ждать", – высказалась певица.

24 мая 2023, 10:00
Наталья Подольская. Фото: Автор Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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