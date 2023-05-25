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Четверг 25 мая

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"Был помятым": Появились данные о состоянии Ромы Зверя после потасовки в баре

"Был помятым": Появились данные о состоянии Ромы Зверя после потасовки в баре
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В Сети пользователи активно обсуждают ситуацию, в которую угодил солист известной группы Рома Зверь.

В Интернете опубликовали ролик, на котором запечатлен конфликт с его участием в одном из самарских баров. На кадрах слышны крики музыканта с нецензурными выражениями. Рома Зверь кого-то упорно вызывал на бой. К счастью, самой драки, как выяснили журналисты, не произошло. Поэтому вызывать на место сотрудников полиции не было необходимости.

После этого инцидента поклонники стали сомневаться, что концерт, запланированный на 23 мая в Самаре, не состоится. Но группа все-таки вышла на сцену, а благодаря комментарию одной из зрительниц, появились данные о состоянии солиста коллектива после потасовки в баре. "Был помятым и уставшим, но его музыканты играли круто", – так, по словам собеседницы, выглядел певец.


Делясь впечатлениями, она отметила плохую организацию концерта, а также довольно странный плейлист, в котором было очень мало старых и всеми любимых песен. Зато новых было достаточно, и в момент их звучания люди якобы общались между собой и не подпевали. Также, по словам зрительницы, кто-то жаловался на то, что Рома Зверь мало общался с залом.

При этом ей коммуникации хватило. "Мне показалось все достаточно милым и классным", – говорит девушка. В общем, большинство людей остались довольны. Она отметила, что в момент выступления группы никто даже не вспомнил скандал, в который Рома Зверь угодил незадолго до появления на сцене.

25 мая 2023, 10:00
Рома Зверь. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
ProЗвезд✓ Надежный источник

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