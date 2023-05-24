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Среда 24 мая

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Как Пахмутова помогла Зацепину узаконить переделку квартиры в центре Москвы

Как Пахмутова помогла Зацепину узаконить переделку квартиры в центре Москвы
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В то время Александра Пахмутова была влиятельным депутатом и могла легко решить вопрос с недвижимостью.

17 мая в "Москонцерт холле" состоялось торжественное шоу по случаю 97-летия легендарного российского композитора Александра Зацепина. Зрители были в восторге от виртуозной игры и отличной формы музыкального деятеля, от его быстрого ума и отменной музыки.

В свежем интервью Зацепин рассказал о своей жизни, работе и творческих планах на будущее. Оказывается, что на пути к славе ему нимало помогла Александра Пахмутова. И сегодня композитор в свои 97 не намерен останавливаться и прекращать работу. Сегодня Зацепин погружен в работу – пишет музыку, дает концерты.

Александр Зацепин живет в доме на улице 1905 года в Москве. Здесь он поселился после возращения из долгой эмиграции во Францию. Во времена СССР Александр Зацепин работал на оборудованной по последнему слову техники звукозаписывающей студии в самом центре Москвы, устроенной прямо в квартире. В то время сделать из квартиры студию было не так просто, но помогли связи с Александрой Пахмутовой.

На тот момент Пахмутова была депутатом и могла помочь другу и коллеге решить проблему. У Зацепина был очень непростой квартирный обмен, но в итоге получилось юридически сделать так, чтобы квартира превратилась в студию.

За свою карьеру заслуженный деятель искусств России написал 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 кинолентам. Среди них "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "12 стульев", "31 июня" и другие.

24 мая 2023, 09:40
Александра Пахмутова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Экспресс-газета"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путин вручил 90-летней Пахмутовой роскошный подарок

9 ноября известному композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет.
Поздравить ее лично приехал глава Российской Федерации Владимир Путин.
Он поднялся на сцену и подарил юбилярше роскошный букет цветов.
После этого он во всеуслышание объявил о награждении пианистки высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного.
Торжественная церемония в скором времени состоится в московском Кремле.
Александра Пахмутова и Денис Мацуев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Именниница от всей души поблагодарила Путина за оказанную честь.
Александр Градский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Анна Нетребко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин и Александра Пахмутова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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