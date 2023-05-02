"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны

Валентин Юдашкин прожил 59 лет.

С 2016 года Валентин Юдашкин боролся с онкологией. Врачи делали все возможное, чтобы продлить жизнь модельеру. Кутюрье хоть и был тяжелобольным, но таковым не казался. Незадолго до смерти он, например, веселился на дне рождения художника Никаса Сафронова. Информации о состоянии Валентина Абрамовича в последнее время не было, поэтому для страны его смерть стала потрясением, отмечает Пятый канал.

"Раз – и ушел", – говорит народный артист России Валерий Баринов о смерти Юдашкина в беседе с изданием. Для актера именитый кутюрье не был чужим. Баринов и Юдашкин дружили, вместе ходили на футбольные матчи, посещали некоторые мероприятия. Артист отзывается о Валентине Абрамовиче как о талантливом и успешном человеке, которого благословил сам Господь. Мол, модельер получил талант от Бога.

В 1999 году Валентин Юдашкин стал заслуженным деятелем искусств России, а спустя шесть лет – народным художником РФ. А с 2012 года – академиком Российской академии художеств.





Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года. Он прожил 59 лет. Прощание с модельером, пройдет на Троекуровском кладбище в субботу, 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Дома моды Юдашкина.