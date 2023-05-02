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Вторник 2 мая

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Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле?

Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле?
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Коллеги скорбят по Валентину Юдашкину.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. Известно, что последние семь лет знаменитый модельер боролся с онкологией, но, к сожалению, коварная болезнь оказалась сильнее. Родные, близкие, коллеги, поклонники вспоминают, каким был кутюрье, рассказывают о нем только хорошее.

Так, стилист Влад Лисовец в беседе с Пятым каналом заявил, что смерть Валентина Юдашкина – это огромная трагедия. По мнению телеведущего, модельер умел вести бизнес в творческой сфере и умел воспринимать критику. Например, после показа Юдашкина Лисовец нелестно высказался о коллекции именитого кутюрье, но тот, в отличие от своего окружения, отреагировал спокойно.

Правда заключается в том, что Юдашкин был очень спокойным, а это, как считает Лисовец, является показателем невероятного ума и высокой культуры. Влад виделся Валентином Абрамовичем на различных мероприятиях и лишний раз убеждался в его корректности и таланте. Он не казался, а был таким самом деле.

Напомним, что за несколько дней до смерти Валентина Юдашкина из жизни ушел другой знаменитый российский модельер – Вячеслав Зайцев, которому в 2016-м диагностировали болезнь Паркинсона.

2 мая 2023, 20:20
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин

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