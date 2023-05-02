"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева?

Юдашкин может быть не последним.

Легендарный российский модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Его смерть стала шокирующей новостью для россиян, которые еще не успели оправиться от ухода из жизни 85-летнего Вячеслава Зайцева. Такая череда смертей одного за другим модельеров кажется многим мистическим совпадением, ведь эти люди буквально создавали имидж России.

Таролог Марианна Абравитова уверена, что между этими смертями определенно есть некая объяснимая связь. Она напомнила, что у обоих дизайнеров были серьезные проблемы со здоровьем, однако в их смерти есть и другие причины.

Эксперт отметила, что в народе есть одно поверье – если в семье кто-то умер, жди еще покойника. Так случилось в большой российской модной семье. При этом версии пословицы отличаются.

"По одной из них, после похорон должны быть еще одни, а по второй – еще двое. Поэтому я не удивлюсь, если сейчас уйдет из жизни еще кто-то из модельеров", – рассказала таролог.

Кроме того, эксперт в области таро назвал Юдашкина и Зайцева элитой культурной жизни России. Таким образом, "умирает элита" страны, ведь модельеры при жизни зачастую представляли Россию на высоком уровне на разных мероприятиях.