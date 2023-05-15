Виктория Боня отправилась в экспедицию на вулкан в Чили

43-летняя Виктория Боня в последнее время буквально истязала себя невыносимыми трудностями.

В последние несколько лет Виктория Боня превратилась из гламурной девушки и звездв шоу "Дом-2" в экстремального спортсмена. Она покоряла одну за другой горные вершины, несмотря на невыносимые условия и отсуствие удобств. В горах Боня болела и доводила себя до изможденного состояния. Очевидно, что ее организм не справлялся с такими нагрузками.

Недавно звезда "Дома-2" Виктория Боня отправилась в очередную горную экспедицию на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. Ранее она пыталась взойти на гору Манаслу. Там Боня едва не погибла при сходе лавины. На этот раз звезде тоже не повезло – она занемогла. Страдающая горной болезнью Боня постоянно спускается вниз, чтобы восстановить силы. На снимках едва живая Виктория Боня предстает перед фанатами с опухшим лицом и нечесанными волосами.

Несмотря и на что, звезда шоу "Дом-2" продолжает свой путь. Чтобы ей стало хоть как-то легче, инструкторы и спутники ее хоронят, то есть хранят в тепле и уюте. На днях она показала свою палатку, в которой был ужасный бардак.

"Так выглядит моя палатка, когда мне плохо. Как говорится, почувствуйте разницу 😜 Знакомо? 🙌" – написала Боня.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня практически заживо сгорела в горах. Ее лицо изожгло палящее солнце, которое на вершине излучает ультрафиолет невероятно активно.

Несмотря на все трудности, отважная звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня наслаждается тем, что находится на святой земле – горных просторах. Тем временем врачи предупреждают любителей экстрима об опасности. Врач рассказал о вреде нерегулярного закаливания. Это приводит нашу иммунную систему перегрузкам. Многие люди думают, что закаливание укрепляет иммунную систему и повышает устойчивость организма к болезням, но это не так, сообщает сайт "Вести Подмосковья".

Более того, вдали от родины звезду шоу "Дом-2" ждут всякие неприятности. К примеру, на днях марокканцы оставили россиянку без одежды на обочине дороги, сообщает сайт Vse24.ru.