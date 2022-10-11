Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти

Не так давно светская львица решилась на отчаянный поступок: во имя любви она хотела покорить горную вершину – для хрупкой девушки это весьма экстремальное занятие. Как рассказывала теледива, опасный восход при ней унес жизни нескольких человек. На радость поклонникам сама экс-участница "Дома-2" осталась жива, хотя на землю спустилась с сильно измененным телом.
Звезда уже который день рассказывает подписчикам детали своего героического поступка. Как выяснилось, Виктория Боня во время восхождения физически пострадала. В своем микроблоге она опубликовала фотографию, на которой выпускницу телестройки поклонники нашли в горах с изуродованным до жути лицом. "Как у шахтера", – так описала состояние своей обгоревшей кожи телеведущая.
Солнце на горных вершинах действительно шпарит сильнее, чем внизу – это отметили дерматологи в беседе с Пятым каналом. Так что, неудивительно, что экс-звезда "Дома-2" сгорела очень быстро. По словам специалистов, светская львица должна была каждый час пользоваться солнцезащитным кремами, а под лучами находиться не более 15-20 минут. Более того, по мнению медиков при таких серьезных ожогах нужно немедленно обращаться к врачу!
Виктория Боня заверила, что в горах крема даже с самой большой защитой бессильны. Но, возможно, она просто не знала, с какой периодичностью их нужно наносить, чтобы избежать плачевных последствий. Так что, экс-участнице "Дома-2" не удалось спасти себя от яростных лучей горного солнца.