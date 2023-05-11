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Четверг 11 мая

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Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном

Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном
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Ксении Собчак показала их общего с Максимом Виторганом сына.

Мало кто смог удержаться от того, чтобы обойти вниманием кулинарные успехи Юлии Высоцкой. Не смогла промолчать, разумеется, и Ксения Собчак.

В своем личном блоге она негласно поддержала Юлию после всей обрушившейся на нее критики. Поводом к этому стал отпуск, куда буквально накануне отправилась Ксения со всей своей семьей.

На своей страничке Ксения Собчак поделилась редким видео с сыном: они с Платоном жарят зефир на костре. Происходит все это на одном из пляжей Бали, ведь именно туда Ксения и уехала из ветреной весенней Москвы.

Уже совсем большой сын Ксении проявил заботу о маме и поинтересовался у той, хочет ли она есть. На это Ксения ответила отказом и, продемонстрировав крупным планом сгоревший зефир, добавила, что с радостью отдаст эту сладость Платону.

"Юлия Высоцкая, тебе привет", – помахала горелым лакомством Ксения Собчак в камеру своего телефона.

К слову, не только Ксении Собчак захотела поддержать раскритикованную многими Юлию Высоцкую. За звездного кулинара вступилась и Ксения Бородина. Бывшая коллега Ксении Собчак по съемочной площадке "Дома-2"призвала общественность остановить травлю Юлии Высоцкой, у которой итак "не самая легкая судьба".


11 мая 2023, 17:00
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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