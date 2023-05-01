Все кончено: шансы Костомарова ходить на протезах рухнули в один миг

Изувеченный Роман Костомаров тяжело ранен.

"Катастрофа!" – зачастую именно так называют случившееся с фигуристом. И хотя спортсмену удалось победить серьезную болезнь, его жизнь больше никогда не будет прежней. Как стало известно, в больнице Роман Костомаров потерпел фиаско.

Его шансы на скорое протезирование руки и ноги рухнули в один миг. А ведь самый главный вопрос, который сейчас волнует поклонников звезды, это как раз возможность установки протезов в ближайшем будущем.

Однако медики не торопятся обнадеживать фанатов. Роман Костомаров физически не дотягивает до уровня, позволяющего заменить утраченные конечности на искусственные.

"О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили, – заявили в компетентных источниках. Однако сам спортсмен не теряет надежды. Как сообщают СМИ, он занят реабилитацией с помощью лечебной физкультуры.

Напомним, известный фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров вынес серьезный перелом судьбы. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Лечение не принесло положительных результатов, поэтому врачи провели Костомарову ряд операций по ампутации стоп, кисти и пальцев рук.

Многое уже позади, критическая опасность миновала, с ней все кончено. Роман Костомаров при поддержке близких проходит через большие трудности, чтобы вернуться в строй. Россияне выражают поддержку фигуристу и надеются на его восстановление.