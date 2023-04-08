Тест: отгадайте фильм Станислава Говорухина

Легко ли будет пройти тест по фильмам Станислава Говорухина?

Советский и российский кинорежиссер, продюсер и сценарист Станислав Сергеевич Говорухин снял множество популярных и любимых зрителями фильмов. Многие цитаты из картин ушли в народ, описывая будни обычных людей.

В 2023 году зрители продолжают пересматривать культовые работы, а мы предлагаем пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете фильмы Станислава Говорухина. Главная подсказка — цитата из картины, прочно закрепившаяся в сознании поклонников.

"Место встречи изменить нельзя", "Приключения Робинзона Крузо" или может быть "Десять негритят" — в каждом вопросе выбрать можно только один фильм Говорухина. Удачи!