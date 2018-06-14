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Июнь 14, 2018
просмотры: 123

Скончался тяжелобольной Станислав Говорухин: Редкие фото режиссера

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Сегодня, 14 июня, на 83-ем году жизни скончался прославленный режиссер Станислав Говорухин. Кинодеятель стал легендой еще при жизни. Dni.ru вспомнили, чем конкретно запомнился мэтр.

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