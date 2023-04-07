20 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену

Делом Валерия Меладзе займется прокуратура.

С началам спецоперации на Украине некоторые отечественные звезды напрочь забыли, что долгие годы имели возможность зарабатывать приличные гонорары за счет простых россиян. Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе, к сожалению, тоже не стал исключением.

Музыкант допустил ряд неоднозначных высказываний в адрес армии и политического руководства и нарвался на грандиозный скандал. Патриотично настроенные граждане не оценил заявлений певца, и ему на некаторе время пришлось исчезнуть из публичного пространства.

Потом Валерий Меладзе попробовал оправдаться в довольно нелепой форме, мол вообще не хочет говорить о политике. Соответствующее заявление он сделал на недавнем концерте Дубае. Правда, лицемерие звезды эстрады быстро разоблачили.

На прямой вопрос поклонника исполнитель хита "Сэра" шепнул, что симпатизирует украинской стороне. Однако общественные деятели подозревают, что Валерий Меладзе не просто симпатизирует, но и спонсирует вражеских военных.

Генпрокуратура РФ отреагировала на обращения граждан и поручила прокуратуре Москвы проверить певца на предмет финансирования ВСУ. А ранее в России были отменены некоторые выступления артиста, напоминает ОСН.

По данным РИА Новости, финансирование ВСУ может быть приравнено к госизмене. Если в судебном порядке Валерий Меладзе будет признан виновным по статье 275 УК РФ, то он может сесть в тюрьму на 20 лет. Однако для это, как минимум, необходимо возбудить уголовное дело.