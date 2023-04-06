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Четверг 6 апреля

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"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга

"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга
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Бондарчук не может терпеть культивирование полноты.

Сегодня Светлана Бондарчук одна из самых ярких женщин в отечественном шоу-бизнесе. Но с трудом верится, что в детстве у нее были комплексы по поводу внешности. Однажды незнакомый мужчина назвал ее "дрищом" при матери, и с тех пор она день и ночь плакалась своей родительнице об уродливой внешности.

"Я высокая, худющая. Блондинка со светлыми глазами. Я не принимала своей внешности очень долго", – призналась Светлана Бондарчук в интервью наталье Подольской.

Несмотря на то, что когда-то забитая комплексами Бондарчук мечтала быть хоть чуточку посочнее, сегодня она осознает все достоинства своей фигуры и длинных ног. Кроме того, бывшая жена Федора Бондарчука терпеть не может так называемых "бодипозитивщиц".

"Есть такие болезненно толстые люди не потому, что они болеют, а потому что они распущенные. И вот тут я не согласна, что это надо культивировать. Но в целом мы все разные по всем параметрам", – призналась Бондарчук.

Сегодня актриса ратует за естественность и сама ни разу не делала никаких пластических операций. Ведь если все будут сплошь делать себе носы как у Анджелины Джоли, в конечном итоге женщины растеряют всю свою индивидуальность. Между тем Бондарчук не стала отрицать, что в будущем может решиться на пластику. Таким образом она согласилась в будущем лечь под нож хирурга.

"Я ничего никогда не делала. Когда-то что-то может и сделаю. Только главное, чтобы человек сохранял свою индивидуальность", – заключила Светлана Бондарчук.
6 апреля 2023, 21:00
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
PodolskayaOfficial/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"

Актриса Анна Михалкова.
Актриса Александра Бортич.
Актер Александр Паль.
Актриса Равшана Куркова.
Актер Константин Хабенский.
Журналист, телеведущий Владимир Познер и его жена, продюсер Надежда Соловьева.
Певица Алена Свиридова.
Актриса Екатерина Вилкова.
Актриса и режиссер Паулина Андреева.
Актеры Анна Михалкова и Сергей Гармаш.
Режиссер Федор Бондарчук и актер Максим Виторган (слева направо).
Продюсер Александр Роднянский, его супруга Валерия Мирошниченко, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов (слева направо).

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