"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек

Бондарчук шокировала рассказом о распутном сыне.

У Светланы Бондарчук двое детей от бывшего мужа, режиссера Федора Бондарчук – старший 31-летний сын Сергей и младшая 24-летняя страдающая ДЦП дочь Варвара, о которой почти ничего не известно. В свежем интервью Наталье Подольской Светлана Бондарчук рассказала о детях подробнее.

По словам актрисы, подростковый период старшего сына был для нее настоящим кошмаром. Характер мальчика был просто несносным, и он, кстати, проявляется до сих пор.

"Ой, это был самый ужасный период. Мне кажется, он до сих пор у тебя идет, Сереж, этот твой подростковый период. Когда он закончится? Скажи маме. – Что он вытворял? – Да все. Угонял машины у меня. Но с другой стороны, это приключение. А как мальчик должен расти? Наверное, так. Хулиганить. Он не делал подлостей. Он постоянно дрался, защищая слабых. Он постоянно защищал каких-то девочек", – рассказала Светлана Бондарчук.

В тот период актриса вместе с детьми жила в загородном доме и позволяла сыну Сергею приводить домой приятелей. Порой в доме оказывалась целая банда дружков сына, а иногда он приводил и девушек.

"В 14 лет, а то и раньше, он привел девочку, с которой стал встречаться. Катя, такая прекрасная была девочка. Я сказала, ну ладно. Мы жили с Сережей тогда за городом, и я подумала, пусть лучше они всегда будут дома, со всей своей бандой. Они тогда просто тусовались. И вот эти гормональные у них всплески. И я тогда заходила домой и думала: "Господи, они что, не моются, что ли, эти дети? Но это было тогда весело, я их прям собирала", – вспомнила Бондарчук.