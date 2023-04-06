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Четверг 6 апреля

20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 18:40"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья 18:20"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России 18:00"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо 17:40"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач 17:20"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение 17:00Рынок Москвы пополнили 15 новостроек 16:40"Власть свергнуть": предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления 16:20У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание 16:00Торчит как у Панина! Развалившийся в ванне Милохин схватил рукой мокрую колбаску 15:40В России закрыли все гипермаркеты "Карусель" 15:20Киркоров об отношениях с Давой после гей-скандала: Он звонит ночью 15:00"Я ухожу": Лишившаяся волос Волочкова сказала последние слова перед скорым концом 14:40"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности 14:20"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу 14:00"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство 13:40"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру 13:20"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим 13:00"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 12:40Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви 12:20"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне 12:00Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 11:40"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный 11:20Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным 11:00"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 10:40"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган 10:20"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию 10:00"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга 09:40Как приобрести недвижимость в Белоруссии 09:20"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 09:00"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов 08:40"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли 08:20Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага 08:00"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети 06:07В Москве не хватает видовых квартир 04:07Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод 02:10Названы крупнейшие застройщики России 00:06"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода 00:06Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока 23:01Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах 22:00МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора 21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля? 19:00"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой 18:20"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина 18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации
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"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек

"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек
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Бондарчук шокировала рассказом о распутном сыне.

У Светланы Бондарчук двое детей от бывшего мужа, режиссера Федора Бондарчук – старший 31-летний сын Сергей и младшая 24-летняя страдающая ДЦП дочь Варвара, о которой почти ничего не известно. В свежем интервью Наталье Подольской Светлана Бондарчук рассказала о детях подробнее.

По словам актрисы, подростковый период старшего сына был для нее настоящим кошмаром. Характер мальчика был просто несносным, и он, кстати, проявляется до сих пор.

"Ой, это был самый ужасный период. Мне кажется, он до сих пор у тебя идет, Сереж, этот твой подростковый период. Когда он закончится? Скажи маме. – Что он вытворял? – Да все. Угонял машины у меня. Но с другой стороны, это приключение. А как мальчик должен расти? Наверное, так. Хулиганить. Он не делал подлостей. Он постоянно дрался, защищая слабых. Он постоянно защищал каких-то девочек", – рассказала Светлана Бондарчук.

В тот период актриса вместе с детьми жила в загородном доме и позволяла сыну Сергею приводить домой приятелей. Порой в доме оказывалась целая банда дружков сына, а иногда он приводил и девушек.

"В 14 лет, а то и раньше, он привел девочку, с которой стал встречаться. Катя, такая прекрасная была девочка. Я сказала, ну ладно. Мы жили с Сережей тогда за городом, и я подумала, пусть лучше они всегда будут дома, со всей своей бандой. Они тогда просто тусовались. И вот эти гормональные у них всплески. И я тогда заходила домой и думала: "Господи, они что, не моются, что ли, эти дети? Но это было тогда весело, я их прям собирала", – вспомнила Бондарчук.

6 апреля 2023, 20:00
Сергей Бондарчук. Фото: Legion-media
PodolskayaOfficial/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем

Светлана Бондарчук регулярно отдыхает в теплых странах.
А еще красотка закрывает банки на зиму.
С недавних пор Бондарчук завела себе жеребца.
Светлана дает понять, что в ее личной жизни приятные перемены.
Бондарчук много времени уделяет семье сына.
Светлана регулярно публикует фото из заграницы.
Отдых красотка проводит в компании подруг.
Светлана тщательно следит за собой.

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