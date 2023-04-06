"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой

Жизнь Романа Костомарова вновь подбросила испытания.

Роман Костомаров и Оксана Домнина сблизились в 2005 году во время гастрольного тура Ильи Авербуха. Роман закрутился быстро, и в 2011 году у пары родилась дочь Настя. Однако, пара не спешила оформлять отношения. Или не спешил только Костомаров?

В конце 2013 года случился разрыв Романа и Оксаны. Домнина ушла к другому, заявив о том, что отношения с Костомаровым стали другими. По словам фигуристки, ее шаг был осознанным и взвешенным. Но новый роман не продлился долго, и уже в 2014 году Костомаров и Домнина сошлись вновь, а затем расписались и обвенчались.

На фоне трагичных событий, разворачивающихся вокруг Романа Костомарова, с объявлением о разводе выступил звездный шоумен Прохор Шаляпин. В разговоре с Пятым каналом он заявил, что пара не должна торопиться регистрировать отношения. Браки, заключенные под влиянием страсти, никогда не станут долгими.

"Они разводятся сразу. Или, допустим, через три года. Страсть-то проходит", — комментирует Прохор.

Шоумен сам признается, что стал жертвой такого брака. Его родители рано поженились, а потом развелись, оставив мальчика неприкаянным. Хорошо, что Оксана Домнина и Роман Костомаров сумели выстроить партнерские отношения, не травмируя разрывами своих детей.