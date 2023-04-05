"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина

Не стареющий Митя Фомин словно законсервировался.

Российский певец, театральный актер и телеведущий Митя Фомин в январе отпразднует 50-летие. В это сложно поверить, ведь на вид он совершенно не изменился за последние 20 лет! Его поклонницы давно стали тетеньками, а он как был мальчиком, так и остается. В чем же секрет такой вечной молодости артиста?

В 1998—2008 годах и с 2018 года Митя Фомин являлся фронтменом музыкальной поп-группы "Hi-Fi". Лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года", неоднократный номинант и лауреат премий "МУЗ-ТВ" и "RU.TV" постоянно мелькает на телевидении и в интернете и ничуть не отстает от популярных молодых исполнителей. Может быть, все дело в активном образе жизни или постоянном общении с молодежью.

Врач Карина Назарова в беседе с "Дни.ру" раскрыла секрет молодости Мити Фомина. По словам эксперта, по лицу артиста можно сказать, что он ведет правильный образ жизни, хорошо питается и занимается спортом. Медик призналась, что тоже шокирована его молодостью.

"Лицо зависит не только от косметических кремов, от процедур, от мезотерапии, от биоревитализации. Внешний вид зависит еще от внутреннего состояния человека. Вообще, правильно прежде чем ходить к косметологу, колоться и делать какие-то процедуры по лицу, сделать чек-ап организма. Чтобы посмотреть, что у нас в организме происходит. Спортом тоже нужно заниматься. Это все очень сильно отражается на нашем лице и здоровье. Чувствуется, что он следит за собой. Надо следить за собой. В таком возрасте выглядеть так – это просто браво!" – сказала медик.

Таким образом врач вскрыл всю подноготную еще не дожившего до 50-ти Мити Фомина и открыл поклонникам секрет его красоты и молодости.