Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами
Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
партнеры
Среда
5 апреля
Лента новостей
18:20
"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина
18:00
Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации
17:40
"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
17:20
"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения
16:40
Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим
16:20
"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице
16:15
"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну
15:40
"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо
15:31
Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка!
15:20
Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России
15:00
"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками
14:43
"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой
14:20
"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев
14:00
"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой
13:40
Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого
13:20
Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку
13:00
"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом
12:40
Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет
12:20
"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова
12:00
"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз
11:40
"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации
11:20
Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына
11:00
"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания
10:40
"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом
10:20
Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы
10:00
Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае
09:40
В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя
09:20
"Считается хулиганством": в Туве священник перекрыл дорогу бульдозеру
09:00
"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой
08:40
Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России
08:20
"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд
08:00
Свои школы есть только в трети ЖК
06:16
"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина*
04:20
Диетолог составил для россиян весенний рацион
02:08
В каждой пятой новостройке нет паркинга
00:05
Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля
22:00
Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию
21:20
В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка
20:00
"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа
19:40
49-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу
19:00
На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП
18:40
Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности
18:20
"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту
18:00
Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен
17:40
"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном
17:20
Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
17:00
Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России
16:40
"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу
16:20
Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы
16:00
Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории
"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе
"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте
"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина

"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина

Не стареющий Митя Фомин словно законсервировался.
прочитано 151 раз

Российский певец, театральный актер и телеведущий Митя Фомин в январе отпразднует 50-летие. В это сложно поверить, ведь на вид он совершенно не изменился за последние 20 лет! Его поклонницы давно стали тетеньками, а он как был мальчиком, так и остается. В чем же секрет такой вечной молодости артиста?

ПО ТЕМЕ

"Не туда и не сюда": натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд

В 1998—2008 годах и с 2018 года Митя Фомин являлся фронтменом музыкальной поп-группы "Hi-Fi". Лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года", неоднократный номинант и лауреат премий "МУЗ-ТВ" и "RU.TV" постоянно мелькает на телевидении и в интернете и ничуть не отстает от популярных молодых исполнителей. Может быть, все дело в активном образе жизни или постоянном общении с молодежью.

Врач Карина Назарова в беседе с "Дни.ру" раскрыла секрет молодости Мити Фомина. По словам эксперта, по лицу артиста можно сказать, что он ведет правильный образ жизни, хорошо питается и занимается спортом. Медик призналась, что тоже шокирована его молодостью.

"Лицо зависит не только от косметических кремов, от процедур, от мезотерапии, от биоревитализации. Внешний вид зависит еще от внутреннего состояния человека. Вообще, правильно прежде чем ходить к косметологу, колоться и делать какие-то процедуры по лицу, сделать чек-ап организма. Чтобы посмотреть, что у нас в организме происходит. Спортом тоже нужно заниматься. Это все очень сильно отражается на нашем лице и здоровье. Чувствуется, что он следит за собой. Надо следить за собой. В таком возрасте выглядеть так – это просто браво!" – сказала медик.

Таким образом врач вскрыл всю подноготную еще не дожившего до 50-ти Мити Фомина и открыл поклонникам секрет его красоты и молодости.

Карина Назарова. Фото:

Митя Фомин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2023, 18:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова

Помощь психолога нужна всем близким Романа Костомарова.
Шоу-бизнес

"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом

Подробности отношений Юлии Барановской с футболистом.
Шоу-бизнес

"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации

Певец Александр Маршал оставил огромное наследство
Шоу-бизнес

Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет

Актриса Катерина Шпица чудом сохраняет улыбку

Гороскоп

"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Здоровье

Диетолог составил для россиян весенний рацион
В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана
Врач рассказала, как правильно ходить в туалет
"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+